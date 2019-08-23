Быстров верит в камбэк «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной Россиизаявил, что верит в выходв групповой этап Лиги чемпионов после разгромного поражения от(0:4) в 4-м отборочном раунде.

«Все реально! Только пусть каждый игрок "Краснодара" вобьет себе в голову — на поле надо выйти с таким настроем, чтобы земля под ногами горела!

Если быстро забить два гола, это уже для греков станет проверкой. Вот и узнаем — задрожат они или смогут отбиться, перетерпеть.

В истории были матчи, когда команда выходила в следующий круг, проиграв в первой встрече 0:4. Надеюсь, и "Краснодару" удастся камбэк.

Другой вопрос, хватит ли "Краснодару" сил устроить "Олимпиакосу" такой прием? К тому же на очереди сложнейший матч с "Локомотивом".

В гости приедет Федя Смолов, который наверняка мечтает забить бывшему клубу», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс». 0