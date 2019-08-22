Тамез отказался от перехода в «Спартак» — СМИ

Полузащитникотказался переходить в московский

Как сообщает RMC Sport, «Спартак» и «Ницца» достигли договоренности по условиям трансфера футболиста (сумма трансфера должна была составить около 10 миллионов евро), однако Тамес после долгих раздумий решил не переходить в «Спартак».

Французскому хавбеку в России предлагали зарплату 2 миллиона евро в год, однако он хочет выступать в одной из топ-5 лиг Европы.

Отметим, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассматривал Тамеза как приоритетный вариант для усиления полузащиты. 0