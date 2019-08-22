Сарри не будет присутствовать на матчах с «Пармой» и «Наполи» по состоянию здоровья

На официальном сайтесообщили о том, что главный тренер командыне будет присутствовать на матчах с. Менеджер «черно-белых» заболел пневмонией.

Таким образом, Сарри пропустит два стартовых тура Серии А и будет активно восстанавливаться после болезни. По данным официального ресурса «бьянконери», итальянский специалист прошел ряд обследований, которые показали, что он идет на поправку.

Врачи решили не рисковать и запретили 60-летнему итальянцу работать с командой до конца месяца.

Получается, что дебют Сарри в качестве новоиспеченного тренера «Ювентуса» откладывается. Напомним, что этим летом он покинул «Челси», однако с «аристократами» ему удалось выиграть Лигу Европы. 0