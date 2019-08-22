Кейлор Навас может перейти в ПСЖ

Кейлор Навас
globallookpress.com
Газета пишет, что руководство «галактикос» приняло решение продать голкипера, несмотря на то, что ранее он изъявил желание остаться. Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду.
Отмечается, что в скором времени вратарь отправится в Париж для прохождения медицинского обследования.
Вследствие этого «сливочные» начнут поиски возрастного футболиста, чтобы закрыть дыру в составе. До возвращения Лунина «Реал» может арендовать подходящего игрока на один сезон. 0