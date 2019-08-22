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    Кейлор Навас может перейти в ПСЖ

    Трансферы Реал Мадрид ПСЖ
    Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас близок к тому, чтобы перейти в ПСЖ. Об этом сообщает издание Marca.

    Кейлор Навас
    Кейлор Навас

    Газета пишет, что руководство «галактикос» приняло решение продать голкипера, несмотря на то, что ранее он изъявил желание остаться. Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду.

    Отмечается, что в скором времени вратарь отправится в Париж для прохождения медицинского обследования.

    Вследствие этого «сливочные» начнут поиски возрастного футболиста, чтобы закрыть дыру в составе. До возвращения Лунина «Реал» может арендовать подходящего игрока на один сезон. 0

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