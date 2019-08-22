Ари: Нужно верить в себя, это же футбол — тут все возможно

Нападающийпрокомментировал разгромное поражение от(0:4) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«"Олимпиакос" — это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У "Краснодара" было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то все сложилось бы по-другому.

Уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол — тут всё возможно. Вспомните пример с "Барселоной" и ПСЖ, никто не верил в испанцев», — приводит слова Ари ТАСС.

Ответная игра между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится в Краснодаре 27 августа. 0