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    «Крузейру» хочет продлить аренду Педро Роши

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    Нападающий «Спартака» Педро Роша, который выступает на правах аренды за «Крузейру», хочет остаться в бразильском клубе, сообщает Globo Esporte.

    Педро Роша
    Педро Роша

    Срок аренды 24-летнего игрока истекает в конце декабря 2019 года .Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.

    «Мне все нравится в команде. Очевидно, когда ты чувствуешь себе в клубе, как дома, то ты хочешь остаться. Надеюсь, что до декабря этот вопрос будет решен», — заявил Роша.

    Клуб уже провел переговоры с агентом игрока, тем не менее, сделке может помешать финансовый аспект.

    «Крузейру» заплатил за аренду Роши с апреля по декабрь 750 тысяч евро. Согласно сообщениям из команды, эти издержки покрыл спонсор. Также он выплачивает часть зарплаты нападающего.

    За бразильский клуб Педро Роша провел 20 матчей, в которых забил 4 мяча. 0

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