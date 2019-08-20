Игроки «Пари Сен-Жермен» недовольны Тухелем

Игроки «Пари Сен-Жермен» недовольны главным тренером, информирует Le Parisien.

По информации издания, футболисты не поняли немецкого специалиста, когда тот включил Юлиана Дракслера в стартовый состав на матч с «Ренном» (1:2), хотя он провалил встречу против «Нима» (3:0).

Кроме того, Марко Верратти расстроен тактическими решениями Тухеля. В частности, он был недоволен тем, что в матче с «Ренном» тренер ничего не предпринял, чтобы наладить связь между линиями полузащиты и атаки.

Также футболисты парижской команды разочарованы тем, что им приходится на тренировках преимущественно отрабатывать игру в обороне.

По данным источника, после матча с «Ренном» один из игроков «Пари Сен-Жермен» спросил партнера: «Ты понял, по какой схеме мы сегодня играли?» Его одноклубник ответил: «Нет. Ну как обычно». 0