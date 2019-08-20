Сульшер: В первом тайме «МЮ» показал зрелое выступление

Главный тренерпрокомментировал результат матча второго тура АПЛ с(1:1).

«Мы доминировали во владении мячом, забили гол, но знали, что во втором тайме они будут играть так, словно их дом в огне. Вероятно, они заслуживали гол. Я думал, что снова возьмем матч под контроль и победим.

В первом тайме мы показали зрелое выступление. Вторая половина была немного небрежной. Мы работаем над улучшением игры. У нас молодая команда, которая будет учиться.

Мы заработали пенальти, который обычно приносит еще два очка, но иногда вратарь делает хороший сейв», — цитирует Сульшера Sky Sports. 0