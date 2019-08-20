Глава проекта VAR в России оценил использование системы на матчах РПЛ

Руководитель проекта по запуску VAR в Россиидал отличную оценку работе системы видеопомощи арбитрам на матчах РПЛ.

«Работу видеоассистентов в целом оцениваю на отлично. По пунктам, которые есть в протоколе IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций), никаких серьезных ошибок судейские бригады не допустили.

Что касается организационной и технологической составляющих, их в целом оцениваю на хорошо. Есть определенные детали, в том числе важные, по которым требуется существенная доработка.

До сентября с VAR будут максимум две игры в туре, что, в принципе, соответствует тому графику, о котором говорилось еще полтора месяца назад.

Ситуация заключается в том, что меня, видимо, не услышали СМИ. Еще раз повторю: для того, чтобы все матчи в туре охватить с использованием видеоассистентов, нужна необходимая инфраструктура, включая VAR-центр, масса организационных составляющих и человеческие ресурсы», — сказал Калошин ТАСС.

Система VAR начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20.

Начиная с пятого тура РПЛ система используется на двух из восьми матчах тура. В 6-м туре система VAR применялась на матчах «Динамо» — «Локомотив» и «Спартак» — ЦСКА. 0