Коутиньо прокомментировал свой переход в «Баварию»

На официальной страницев Twitter появилось сообщение от Фелиппе, который перешел в состав «мюнхенцев» на правах аренды. Футболист поделился своими впечатлениями от этого трансфера.

«Для меня этот переход означает новый вызов в новой стране в одном из лучших клубов Европы. Я в предвкушении. Как и "Бавария", я ставлю перед собой большие цели, и я уверен, что вместе со своими новыми товарищами по команде мы их достигнем», — утверждает бразилец.

Напомним, что атакующий полузащитник арендован у «Барселоны» на один сезон до 30 июня 2020 года. При этом «Бавария» даже сможет выкупить футболиста у «каталонцев», если это будет необходимо.

Данный трансфер обошелся «баварцам» в 8,5 млн евро, а в случае выкупа клубу придется выплатить 120 млн евро.

🎙 @Phil_Coutinho: «Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr.» #ServusCoutinho

Zum Flock unserer neuen Nummer 🔟: https://t.co/tL54ePMvzH pic.twitter.com/m6OVRjeqA0 — FC Bayern München (@FCBayern) 19 августа 2019 г.

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