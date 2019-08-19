«Бавария» объявила об аренде Коутиньо

Официальный сайтобъявил о подписании арендного соглашения с

Мюнхенцы заплатили 8,5 миллионов евро за годичную аренду бразильца, а также будет платить его зарплату. Кроме того, у немецкого клуба есть право выкупа 27-летнего хавбека за 120 миллионов евро.

Игрок сборной Бразилии будет выступать в «Баварии» под 10-м номером.

Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Всего на его счету 75 матчей в составе каталонцев, 21 гол и 11 результативных передач. Вместе с «Барселоной» бразилец дважды стал чемпионом Испании, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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