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    «Бавария» объявила об аренде Коутиньо

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    Официальный сайт «Баварии» объявил о подписании арендного соглашения с Филиппе Коутиньо и «Барселоной».

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    Мюнхенцы заплатили 8,5 миллионов евро за годичную аренду бразильца, а также будет платить его зарплату. Кроме того, у немецкого клуба есть право выкупа 27-летнего хавбека за 120 миллионов евро.

    Игрок сборной Бразилии будет выступать в «Баварии» под 10-м номером.

    Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Всего на его счету 75 матчей в составе каталонцев, 21 гол и 11 результативных передач. Вместе с «Барселоной» бразилец дважды стал чемпионом Испании, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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