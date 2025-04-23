Микельсен — Бублик. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Микельсен

Алекс в этом году пока ни разу не играл на европейском грунте.

Но зато американец выступил на домашнем турнире в Хьюстоне, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала.

Прежде чем проиграть Фрэнсису Тиафо, Микельсен одержал победы над Лернером Тьеном и Адрианом Маннарино.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом году Микельсен не выиграл ни одного матча только на двух турнирах — в Далласе и на «Мастерсе» в Майами.

Бублик

В прошлом году Саша дошел на мадридском «тысячнике» до четвертого круга, поэтому теперь ему придется защищать 100 очков.

Казалось бы, не так уж и много, но дело в том, что без этой сотни представитель Казахстана снова может оказаться за пределами топ-80.

В текущем сезоне Бублик до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Его лучшим результатом пока остается выход в финал «челленджера» в Финиксе.

Ранее в апреле Бублик проиграл Душану Лайовичу в первом раунде квалификации «Мастерса» в Монте-Карло. В Мюнхене Саша прошел отбор, в основной сетке сразу уступил Зизу Бергсу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.73, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.21.

Прогноз: можно сказать, что Бублику немного повезло с соперников, все-таки американец не так хорош на грунте, как на харде. По сути, то же самое можно сказать и про Сашу, но зато он сейчас максимально мотивирован. Именно положение в рейтинге заставляет Бублика напрягаться даже на самом нелюбимом для него покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика за 2.11.