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    Бублик проиграет на старте «Мастерса» в Мадриде?

    Микельсен — Бублик. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Микельсен — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Микельсен

    Алекс в этом году пока ни разу не играл на европейском грунте.

    Но зато американец выступил на домашнем турнире в Хьюстоне, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала.

    Прежде чем проиграть Фрэнсису Тиафо, Микельсен одержал победы над Лернером Тьеном и Адрианом Маннарино.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом году Микельсен не выиграл ни одного матча только на двух турнирах — в Далласе и на «Мастерсе» в Майами.

    Бублик

    В прошлом году Саша дошел на мадридском «тысячнике» до четвертого круга, поэтому теперь ему придется защищать 100 очков.

    Казалось бы, не так уж и много, но дело в том, что без этой сотни представитель Казахстана снова может оказаться за пределами топ-80.

    В текущем сезоне Бублик до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Его лучшим результатом пока остается выход в финал «челленджера» в Финиксе.

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    Ранее в апреле Бублик проиграл Душану Лайовичу в первом раунде квалификации «Мастерса» в Монте-Карло. В Мюнхене Саша прошел отбор, в основной сетке сразу уступил Зизу Бергсу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.73, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.21.

    Прогноз: можно сказать, что Бублику немного повезло с соперников, все-таки американец не так хорош на грунте, как на харде. По сути, то же самое можно сказать и про Сашу, но зато он сейчас максимально мотивирован. Именно положение в рейтинге заставляет Бублика напрягаться даже на самом нелюбимом для него покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Микельсен — Бублик?

    Матч Микельсен — Бублик состоится 23 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Микельсен — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Бублика.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Микельсен — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Бублика» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Микельсен — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Микельсен — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.73, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.21.

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    Микельсен — Бублик: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 23.04.202512:00. Бублик проиграет на старте «Мастерса» в Мадриде?
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