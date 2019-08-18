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    Семину понравилась игра «Динамо» в первом тайме

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о победе над «Динамо» (2:1) в шестом туре чемпионата России.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Московское "Динамо" больше владело мячом, выигрывало больше единоборств. В первом тайме они играли лучше. Я благодарен футболистам, которые правильно восприняли критику в перерыве и переломили ход игры во втором тайме. Матч был тяжелым и интересным.

    Мне вообще "Динамо" понравилось, особенно в первом тайме. Казалось, мы не выберемся из этой ситуации. Выбрались.

    Джорджевич провел слишком мало времени. После следующего матча можно будет о чем-то говорить. Джорджевич выполнял командные задачи — сохранить результат, бороться. Дальше все карты у него в руках.

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