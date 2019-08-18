Семину понравилась игра «Динамо» в первом тайме

Главный тренер «Локомотива»высказался о победе над «Динамо» (2:1) в шестом туре чемпионата России.

«Московское "Динамо" больше владело мячом, выигрывало больше единоборств. В первом тайме они играли лучше. Я благодарен футболистам, которые правильно восприняли критику в перерыве и переломили ход игры во втором тайме. Матч был тяжелым и интересным.

Мне вообще "Динамо" понравилось, особенно в первом тайме. Казалось, мы не выберемся из этой ситуации. Выбрались.

Джорджевич провел слишком мало времени. После следующего матча можно будет о чем-то говорить. Джорджевич выполнял командные задачи — сохранить результат, бороться. Дальше все карты у него в руках.

"Динамо" получило дополнительную поддержку за счет технических средств? Нам это не мешало. Наоборот, делало футбольное представление лучше. Я люблю такую обстановку, когда к матчу много внимания, ажиотаж на трибунах и даже агрессия против соперника. Поддержка в Грозном? Это разные вещи. Но и в Грозном я не видел ничего против футбола», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». 0