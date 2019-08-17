Ковач: «Герте» немного повезло. Это была игра в одни ворота

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче св рамках первого тура Бундеслиги (2:2).

«Мы поделили очки, "Герте" немного повезло. Но они хорошо оборонялись. У нас было много моментов, мы упустили несколько отличных шансов. Мы должны были перестроиться раньше "Герты" и лучше разыграть некоторые моменты.

Тем не менее, я не хочу ни в чем упрекать команду. Парни отдали все силы. Это была игра в одни ворота, мы доминировали. Но сегодня нам немного не хватило удачи. Комплимент футболистам "Герты", которые смогли удержать результат.

Мы должны постараться в другом месте наверстать упущенные сегодня два очка», — цитирует Ковача пресс-служба мюнхенцев. 0