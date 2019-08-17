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    Ковач: «Герте» немного повезло. Это была игра в одни ворота

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Герта Календарь Бундеслиги
    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал ничью в матче с «Гертой» в рамках первого тура Бундеслиги (2:2).

    Нико Ковач
    Нико Ковач

    «Мы поделили очки, "Герте" немного повезло. Но они хорошо оборонялись. У нас было много моментов, мы упустили несколько отличных шансов. Мы должны были перестроиться раньше "Герты" и лучше разыграть некоторые моменты.

    Тем не менее, я не хочу ни в чем упрекать команду. Парни отдали все силы. Это была игра в одни ворота, мы доминировали. Но сегодня нам немного не хватило удачи. Комплимент футболистам "Герты", которые смогли удержать результат.

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    • Мы должны постараться в другом месте наверстать упущенные сегодня два очка», — цитирует Ковача пресс-служба мюнхенцев. 0

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