«Бавария» — «Герта»: счет матча 2:2, обзор голов

Мюнхенскаяна своем поле сыграла вничью с берлинской(2:2) в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева. Киммих отпасовал на правый край штрафной «Герты», Гнабри низом прострелил во вратарскую, откуда Левандовски в подкате замкнул старания партнёров.

На 36-й минуте берлинцы отыгрались. Доди Лукебакио сместился в центр, подработал под левую ногу и пробил из-за штрафной — мяч рикошетом от спины Ибишевича залетел в угол ворот.

А две минуты спустя «Герта» вышла вперед. Ибишевич классным пасом разрезал защитную линию мюнхенцев, Марко Груич вывалился на ворота, обыграл Нойера и отправил мяч в цель.

А на 60-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол Груича. Роберт Левандовски развёл вратаря и мяч по разным углам ворот, сравняв счет.

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» встретится на выезде с «Шальке», а «Герта» на своем поле примет «Вольфсбург». 0