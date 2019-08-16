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    «Бавария» сыграла вничью с «Гертой» в стартовом матче Бундеслиги

    «Бавария» — «Герта»: счет матча 2:2, обзор голов

    Бундеслига Футбол Германии Герта Бавария Календарь Бундеслиги
    Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с берлинской «Гертой» (2:2) в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева. Киммих отпасовал на правый край штрафной «Герты», Гнабри низом прострелил во вратарскую, откуда Левандовски в подкате замкнул старания партнёров.

    На 36-й минуте берлинцы отыгрались. Доди Лукебакио сместился в центр, подработал под левую ногу и пробил из-за штрафной — мяч рикошетом от спины Ибишевича залетел в угол ворот.

    А две минуты спустя «Герта» вышла вперед. Ибишевич классным пасом разрезал защитную линию мюнхенцев, Марко Груич вывалился на ворота, обыграл Нойера и отправил мяч в цель.

    А на 60-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол Груича. Роберт Левандовски развёл вратаря и мяч по разным углам ворот, сравняв счет.

    В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» встретится на выезде с «Шальке», а «Герта» на своем поле примет «Вольфсбург». 0

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