«Бавария» объявила о договоренности по Коутиньо

на официальном сайте подтвердила информацию о том, что сдостигнута договоренность относительно перехода полузащитника

Согласно договоренности, мюнхенцы возьмут бразильца в аренду сроком на один год и будут иметь опцию выкупа летом 2020-го года.

«Могу подтвердить, что я был в Барселоне с Салихамиджичем в среду. Мы достигли соглашения с клубом и игроком», — сказал исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за «сине-гранатовых», забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 90 миллионов евро.

ℹ️#FCBayern and @FCBarcelona have agreed a deal in principle for the transfer of @Phil_Coutinho on loan with an option to buy.

More to follow... pic.twitter.com/YdLNylkySD