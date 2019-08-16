«Бавария» договорилась с «Барселоной» об аренде Коутиньо

Мюнхенскаяблизка к тому, чтобы арендовать у «Барселоны» полузащитника, сообщает Yahoo Esportes.

По информации источника, каталонский и мюнхенский клубы уже согласовали финансовый вопрос аренды, сторонам осталось лишь уладить бюрократические детали предстоящего перехода.

По данным RAC1, 27-летний бразилец согласился перейти в мюнхенский клуб. Коутиньо отправится в Мюнхен в это воскресенье, 18 августа.

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Контракт бразильца с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

Хавбек провел за каталонцев 76 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 11 результативных передач. 0