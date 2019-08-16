ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаРПЛ. «Зенит» примет «Ахмат», «Локо» в гостях у «Динамо», «Спартак» против ЦСКА
  • 22:57
    • Гол Караваева помог «Витессу» Слуцкого разгромить «Зволле»
  • 22:47
    • Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 21:27
    • «Бавария» договорилась с «Барселоной» об аренде Коутиньо
  • 19:58
    • «Оренбург» и «Сочи» обменялись голами
  • 17:34
    • Прохоров продал контрольный пакет акций «Бруклина»
    Все новости спорта

    «Бавария» договорилась с «Барселоной» об аренде Коутиньо

    Бавария Бундеслига Футбол Германии Барселона Примера Футбол Испании Трансферы Календарь Бундеслиги
    Мюнхенская «Бавария» близка к тому, чтобы арендовать у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Yahoo Esportes.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    По информации источника, каталонский и мюнхенский клубы уже согласовали финансовый вопрос аренды, сторонам осталось лишь уладить бюрократические детали предстоящего перехода.

    По данным RAC1, 27-летний бразилец согласился перейти в мюнхенский клуб. Коутиньо отправится в Мюнхен в это воскресенье, 18 августа.

    Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Контракт бразильца с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

    Хавбек провел за каталонцев 76 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 11 результативных передач. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший шанс для «Дортмунда» со времен Клоппа
  • Вчера в 04:08
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
  • 1.78
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервут ли «Крылышки» свою серию поражений?
  • «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Удивит ли «Бернли» «Арсенал»?
  • «Арсенал» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Какой старт выдаст «Боруссия» Дортмунд?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в истории Футбол Суперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха КлоппаГлавные итоги минувшего Суперкубка УЕФА, который завоевал «Ливерпуль» Вчера в 13:370
  • 14:00
    • Магуайр отказался от заоблачной зарплаты в «Ман Сити» ради перехода в «МЮ»
  • 13:46
    • «Ман Юнайтед» представил третий комплект формы, посвященный победе в Кубке Англии 1909 года
  • 13:24
    • Корниленко раскрыл причину удачной игры Александра Соболева в РПЛ
    «Барселона» Футбол Примера. «Барса» в гостях у «Атлетика», «Сельта» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Хетафе»Результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании 18:330
  • Экспресс дня

  • Начнут ли «Бавария» и «Барселона» с побед
  • 2.40
    •
  • 22:29
    • «Реал» рассчитывает обменять Модрича на Неймара
  • 22:15
    • ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главного тренера сборной Нигерии
  • 21:58
    • Попов: В матче «Спартака» с «Туном» бросилось в глаза количество брака
    «Боруссия» Дортмунд имеет хорошие шансы стать чемпионом Германии Футбол Лучший шанс для «Дортмунда» со времен КлоппаПревью Бундеслиги сезона 2019/2020 — зачем смотреть, за кем следить Вчера в 04:080
  • 12:41
    • Тренер «Браги» прокомментировал противостояние со «Спартаком»
  • 21:50
    • Федотов: У «Оренбурга» большое желание, но не всегда все получается
  • 21:40
    • Точилин: К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие