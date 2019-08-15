БАТЭ — «Сараево»: счет матча 0:0

Первый матч завершился победой белорусского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей БАТЭ вышел в следующий раунд.
В другом матче шведский АИК на своем поле сыграл вничью с молдавским «Шерифом» — 1:1.
Счет в матче на 61-й минуте открыли хозяева — отличился Набиль Бауи. На 87-й минуте молдаване ушли от поражения благодаря голу Габриэля Бобана.
Первый матч завершился победой шведов со счетом 2:1. По сумме двух матчей АИК вышел в раунд плей-офф.
Еще в одном матче израильский «Бней Иегуда» одержал домашнюю победу над азербайджанским «Нефтчи» — 2:1.
Счет в матче был открыт на 15-й минуте хозяевами — отличился Амир Рустом. На 66-й минуте Тамаби Сагес удвоил преимущество израильтян.
«Нефтчи» отквитал один мяч в компенсированное время — Эмин Махмудов реализовал пенальти.
Первый завершился со счетом 2:2. По сумме двух матчей израильский клуб вышел в следующий раунд.
Другие результаты
«Судува» — «Маккаби» Т-А« 2:1
"Аполлон" Л — "Аустрия" В 3:1
"Млада Болеслав" — "Стяуа" 0:1
"Йени Малатьяспор" — "Партизан" 1:0
"Зриньски" — "Мальмё" 1:0 0