БАТЭ — «Сараево»: счет матча 0:0

Борисовскийна своем поле сыграл вничью с боснийским(0:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Первый матч завершился победой белорусского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей БАТЭ вышел в следующий раунд.

В другом матче шведский АИК на своем поле сыграл вничью с молдавским «Шерифом» — 1:1.

Счет в матче на 61-й минуте открыли хозяева — отличился Набиль Бауи. На 87-й минуте молдаване ушли от поражения благодаря голу Габриэля Бобана.

Первый матч завершился победой шведов со счетом 2:1. По сумме двух матчей АИК вышел в раунд плей-офф.

Еще в одном матче израильский «Бней Иегуда» одержал домашнюю победу над азербайджанским «Нефтчи» — 2:1.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте хозяевами — отличился Амир Рустом. На 66-й минуте Тамаби Сагес удвоил преимущество израильтян.

«Нефтчи» отквитал один мяч в компенсированное время — Эмин Махмудов реализовал пенальти.

Первый завершился со счетом 2:2. По сумме двух матчей израильский клуб вышел в следующий раунд.

Другие результаты

«Судува» — «Маккаби» Т-А« 2:1

"Аполлон" Л — "Аустрия" В 3:1

"Млада Болеслав" — "Стяуа" 0:1

"Йени Малатьяспор" — "Партизан" 1:0

"Зриньски" — "Мальмё" 1:0 0