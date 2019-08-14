«Ливерпуль» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч Суперкубка УЕФА, который состоится 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле и начнётся в 22:00 мск.

«Ливерпуль»: Адриан, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Садио Мане.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Курт Зума, Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Матео Ковачич, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Педро Родригес, Оливье Жиру.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, со счётом 2:0 обыграв в финале «Тоттенхэм». В финальной встрече Лиги Европы «Челси» выиграл у «Арсенала» — 4:1.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.74, тогда как на успех «Челси» — 5.30, ничью оценивают с коэффициентом 4,26.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0