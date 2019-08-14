«Ливерпуль» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

«Ливерпуль»: Адриан, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Садио Мане.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Курт Зума, Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Матео Ковачич, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Педро Родригес, Оливье Жиру.
В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, со счётом 2:0 обыграв в финале «Тоттенхэм». В финальной встрече Лиги Европы «Челси» выиграл у «Арсенала» — 4:1.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.74, тогда как на успех «Челси» — 5.30, ничью оценивают с коэффициентом 4,26.
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