Клопп: У «Челси» сильная, молодая и свежая команда

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Европы против

Матч «Ливерпуль»- «Челси» состоится в Стамбуле 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначена Стефани Фраппар.

«Победы всегда помогают. Но этот матч не имеет никакого отношения к премьер-лиге.

Мы хорошо сыграли с "Манчестер Сити" [в Суперкубке Англии], сумели не проиграть в основное время и уступили лишь по пенальти.

Мы обыграли "Норвич", сильно провели 60 минут в том матче, но завтрашняя игра — совсем другая история. Это финал, и нам придется подумать о составе и других важных вещах.

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Не знал, что все ставят на нашу победу. Но это не проблема. Мы очень уважаем "Челси". Смотрели их матч с "МЮ". Результат той игры обманчив.

"Челси" создал много моментов, у них новый тренер. Они потеряли Азара, но пришли новые ребята. Это первый титул, который они могут завоевать общими усилиями.

Все будут готовы к этой игре, а что говорят люди до матча, не имеет значения. У "Челси" сильная, молодая и свежая команда.

Все рады приходу Фрэнка Лэмпарда, легенды клуба. Он пришел, чтобы стать успешным тренером. Вы видели, что он сделал в "Дерби".

Теперь он постарается добиться успеха в "Челси". Для нас это очень важный матч. Мы полностью сосредоточены на нем, и надеюсь, все это видят.

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Знаю, что Стамбул — особенный город для "Ливерпуля" и его болельщиков. Никто не забудет 2005-й, но мы из другого поколения, мы команда нового сезона, и тоже очень хорошая.

Стамбул — замечательный город для футбола. Я играл здесь однажды за дортмундскую "Боруссию", и атмосфера была потрясающая.

Здесь многие болеют за "Ливерпуль" среди турок, и это тоже делает город особенным для нас. Мы свежи и хотим играть. Надеюсь, мы сделаем этот город особенным и для нашей команды», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА. 0