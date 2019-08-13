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    Клопп: Пришло время для женщины-арбитра в матче за Суперкубок УЕФА

    Суперкубок УЕФА Челси Ливерпуль Футбол Англии УЕФА
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение о назначении женщины, Стефани Фраппар, главным арбитром матча за Суперкубок Европы против «Челси».

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Матч «Ливерпуль»- «Челси» состоится 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.

    «Думаю, что время для этого пришло. Бибиана Штайнхаус работала в Германии. Я очень рад, что мы станем частью исторического момента.

    Постараюсь выглядеть хорошо, иначе моя мама рассердится. Это первый подобный случай, он особенный, и я надеюсь, что не последний.

    Я недостаточно хорош, чтобы определять, на что мы будем делать ставку — на еврокубки или премьер-лигу.

    Мы не говорили об этом и в прошлом сезоне. Мы просто стараемся выигрывать матчи. Я буду рад любому достижению.

    Мы — не единственная команда, у которой был долгий прошлый сезон и трудное межсезонье. Никогда не знаешь, как все закончится.

    Я был очень рад тому, как мы сыграли с "Манчестер Сити". У нас были проблемы, но это нормально — они очень сильны. Физически мы на том уровне, где хотим быть.

    Мы еще не готовы на все сто процентов, но на этом этапе никто не готов в полную силу. Эта команда построена для достижения больших целей, и как раз сейчас мы стараемся добиваться успеха», — сказал тренер пресс-службе УЕФА. 0

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