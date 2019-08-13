Клопп: Пришло время для женщины-арбитра в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Ливерпуля»выразил мнение о назначении женщины,, главным арбитром матча за Суперкубок Европы против

Матч «Ливерпуль»- «Челси» состоится 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Думаю, что время для этого пришло. Бибиана Штайнхаус работала в Германии. Я очень рад, что мы станем частью исторического момента.

Постараюсь выглядеть хорошо, иначе моя мама рассердится. Это первый подобный случай, он особенный, и я надеюсь, что не последний.

Я недостаточно хорош, чтобы определять, на что мы будем делать ставку — на еврокубки или премьер-лигу.

Мы не говорили об этом и в прошлом сезоне. Мы просто стараемся выигрывать матчи. Я буду рад любому достижению.

Мы — не единственная команда, у которой был долгий прошлый сезон и трудное межсезонье. Никогда не знаешь, как все закончится.

Я был очень рад тому, как мы сыграли с "Манчестер Сити". У нас были проблемы, но это нормально — они очень сильны. Физически мы на том уровне, где хотим быть.

Мы еще не готовы на все сто процентов, но на этом этапе никто не готов в полную силу. Эта команда построена для достижения больших целей, и как раз сейчас мы стараемся добиваться успеха», — сказал тренер пресс-службе УЕФА. 0