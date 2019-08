«Наполи» — «Барселона»: счет матча 0:4, обзор голов

одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.

В составе каталонского клуба дубль оформил уругвайский нападающий Луис Суарес, поразивший ворота соперника на 48-й и 58-й минутах.

Еще по одному голу забили французские форварды Антуан Гризманн на 56-й минуте и Усман Дембеле на 63-й минуте.

Для Гризманна этот гол стал первым за каталонский клуб, в который он перешел этим летом из «Атлетико».

Griezmann scores his first goal for Barca!

Plenty more to come 😍#BarcelonaNapoli

