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    Сафонов: «Рубин» ничего не мог сделать

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями после победы над «Рубином» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «По тому, как работала моя команда, в том числе в обороне, я считаю результат справедливым. Выложились на все 100 процентов.

    Не хватало сил, ребята выжимали из себя все, что было. Вдесятером играли весь второй тайм. У меня язык не повернется сказать, что результат несправедлив.

    Я делал свою работу, ничего серьезного не было. "Рубин" ничего не мог сделать, кроме как забрасывать мяч на высоких ребят. И все, мы с этим справились.

    Сказали, что будет тяжело и нужно выложиться на 100 процентов. Что мы и сделали. Работали на контрвыпадах, когда были силы.

    Плюс новые ребята, выйдя на замену, освежили игру. Мы могли забивать второй-третий мяч, так что, думаю, мы справились.

    Трудновато было ближе ко второму тайму. А так ребята вышли заряженными, а когда у тебя есть настрой на победу, можно компенсировать этим тяжесть движения или нехватку сил.

    Плюс следующий матч — с "Порту" — он близко, и будет тяжело, но все ребята понимают, что это Лига чемпионов, и нужно выложиться полностью.

    Усталость была тоже, потому что я видел, как некоторые ребята еще на поле после финального свистка легли. Они устали, всем было тяжело.

    Еще 7 минут добавили. Я слышал, как говорили: "Почему семь? Почему так много?". Полежали на поле, отдохнули, в раздевалку пришли и порадовались», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресса». 0

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