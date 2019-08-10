Голкипер «Оренбурга»: Наверное, заслуженно нас освистывали болельщики

Александр Руденко
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«Не показали, что на что способны в первой половине. Наверное, заслуженно нас освистывали болельщики.
Но что-то у нас щелкнуло, мы включились и показали то, что способны. Два гола забили.
Думаю, на команду давило, что в первых матчах не набрали очки. Это психологически давит. И когда болельщики начали нас поддерживать, то мы пошли вперед.
Просим всегда, чтобы нас больше поддерживали, потому что нам нужно психологически разгрузиться. Тогда у нас все будет хорошо», — приводит слова Руденко официальный сайт «Оренбурга». 0