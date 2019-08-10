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    Голкипер «Оренбурга»: Наверное, заслуженно нас освистывали болельщики

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    Голкипер «Оренбурга» Александр Руденко высказал мнение об игре своей команды в матче 5-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:2).

    Александр Руденко
    Александр Руденко

    «Не показали, что на что способны в первой половине. Наверное, заслуженно нас освистывали болельщики.

    Но что-то у нас щелкнуло, мы включились и показали то, что способны. Два гола забили.

    Думаю, на команду давило, что в первых матчах не набрали очки. Это психологически давит. И когда болельщики начали нас поддерживать, то мы пошли вперед.

    Просим всегда, чтобы нас больше поддерживали, потому что нам нужно психологически разгрузиться. Тогда у нас все будет хорошо», — приводит слова Руденко официальный сайт «Оренбурга». 0

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