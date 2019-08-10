«Оренбург» — «Тамбов»: счет 2:2, обзор голов

Пятый тур российской Премьер-лиги открывал матч. Команды разыграли результативную мировую со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт на 26 минуте. Гости сумели забить со стандартного положения. С правого фланга Карасев подал угловой, а на передачу откликнулся Гогуа — 0:1.

Второй гол был забит с игры на 68 минуте. Между собой отыграли комбинацию Костюков и Мамтов. Второй сбросил мяч на Костюкова, который быстро его обработал и взял под контроль, тем самым оставив опекуна позади. Мамтов выдвинулся в сторону штрафной и в нужный момент Костюков отбросил мяч вправо. В итоге партнер расстрелял вратаря команды соперника с 13 метров.

На 74 минуте уже ответили хозяева. На правом фланге «Оренбург» отыграл в «треугольнык», в итоге мяч оказался у Кулишева, который точно навесил на дальнюю штангу, где оказался Фамейе. Футболист точно и сильно пробил головой.

На 79 минуте тот самый Фамейе спас «горожан» от поражения. С правого фланга был выполнен навес в штрафную площадь «Тамбова». Снаряд был сброшен в центр, откуда небрежно его выбили защитники «волков». Круглый отскочил к Деспотовичу. Футболист попытался пробить в одно касание, но не совсем точно попал по мячу, однако исправить направление его движения сумел Фамейе, тем самым дезориентировав голкипера.

16 августа «Оренбург» примет «Сочи». Двумя днями позже «Тамбов» сыграет дома с «Краснодаром».