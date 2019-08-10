Федотов: В первом тайме у «Оренбурга» был синдром «свинцовых носков»

Владимир Федотов
globallookpress.com
По ходу встречи «Оренбург» уступал 0:2.
«Неудобно перед зрителями за то, что в первом тайме не удалось раскрепостить парней.
У ребят словно был синдром "свинцовых носков", все валилось из ног, все выглядело смешным.
Но после первого гола появились силы, драйв, могли добить соперника и завоевать три важных очка», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Федотов.
Ничья с «Тамбовом» позволила «Оренбургу» прервать четырехматчевую проигрышную серию и набрать первое очко в новом сезоне РПЛ. 0