Федотов: В первом тайме у «Оренбурга» был синдром «свинцовых носков»

Главный тренер «Оренбурга»поделился впечатлениями после домашнего матча 5-го тура с(2:2).

По ходу встречи «Оренбург» уступал 0:2.

«Неудобно перед зрителями за то, что в первом тайме не удалось раскрепостить парней.

У ребят словно был синдром "свинцовых носков", все валилось из ног, все выглядело смешным.

Но после первого гола появились силы, драйв, могли добить соперника и завоевать три важных очка», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Федотов.

Ничья с «Тамбовом» позволила «Оренбургу» прервать четырехматчевую проигрышную серию и набрать первое очко в новом сезоне РПЛ. 0