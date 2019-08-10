«Атлетико» — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

Мадридскоеодолело туринскийв матче Международного кубка чемпионов со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. Автором победного гола стал 19-летний португальский футболист «матрасников» Жоау Фелиш, купленный этим летом у лиссабонской «Бенфики».

Счет в матче открыл его партнер по команде Тома Лемар. У туринцев гол на счету Сами Хедиры.

В первом туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Пармой» 24 августа. «Атлетико» стартует в чемпионате Испании домашним матчем с «Хетафе», который состоится 18 августа.