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    «Атлетико» обыграл «Ювентус» на МКЧ

    «Атлетико» — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Мадридское «Атлетико» одолело туринский «Ювентус» в матче Международного кубка чемпионов со счетом 2:1.

    Жоау Фелиш
    Жоау Фелиш

    Все голы были забиты в первом тайме. Автором победного гола стал 19-летний португальский футболист «матрасников» Жоау Фелиш, купленный этим летом у лиссабонской «Бенфики».

    Счет в матче открыл его партнер по команде Тома Лемар. У туринцев гол на счету Сами Хедиры.

    В первом туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Пармой» 24 августа. «Атлетико» стартует в чемпионате Испании домашним матчем с «Хетафе», который состоится 18 августа.

    Международный кубок чемпионов
    «Атлетико» — «Ювентус» — 2:1 (2:1)
    Голы: Лемар, 24 (1:0). Хедира, 29 (1:1). Жоау Феликс, 33 (2:1)«Атлетико»: Облак, Триппьер (Корреа, 56), Савич (Эррера, 57), Хименес (Эрмосо, 56), Лоди (Санчес, 66), Льоренте (Партей, 46), Коке (Фелипе, 57), Сауль (Рикельме, 66), Мората (Диегу Коста, 56. Шапонич, 90+1), Жоау Феликс (Ариас, 56), Лемар (Витоло, 67)«Ювентус»: Щенсны (Буффон, 59), Де Шильо (Мерих Демирал, 71), Кьеллини (Бонуччи, 46), Сандру (Куадрадо, 59), де Лигт (Данилу, 71), Хедира (Матюиди, 60), Пьянич (Бентанкур, 60), Рабьо (Эмре Джан, 71), Дуглас Коста (Бернардески, 60), Игуаин (Дибала, 60), Криштиану Роналду (Манджукич, 71)Предупреждения: Витоло, 69. Коке, 83
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