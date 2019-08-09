«Кальяри» подписал хавбека сборной Уругвая

подписал полузащитника, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Контракт с 23-летним футболистом заключен до лета 2024 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 18 миллионов евро плюс бонусы.

Отметим, Нандес — третье серьезное приобретение в центр поля для «Кальяри» летом. Ранее были подписаны хавбеки Марко Рог и Раджа Наингголан.

Уругваец присоединился к «Бока Хуниорс» в августе 2017 года, когда был приобретен аргентинцами у «Пеньяроля» за 3,4 миллиона евро. В текущем сезоне уругваец провел за «Боку» 19 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Нандес является футболистом сборной Уругвая, за которую он сыграл 27 матчей. На ЧМ-2018 Найтан был основным игроком национальной команды. 0