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    «Кальяри» подписал хавбека сборной Уругвая

    Трансферы Футбол Италии Кальяри Латинская Америка Сборная Уругвая
    «Кальяри» подписал полузащитника «Бока Хуниорс» Найтана Нандеса, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

    Найтан Нандес
    Найтан Нандес

    Контракт с 23-летним футболистом заключен до лета 2024 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 18 миллионов евро плюс бонусы.

    Отметим, Нандес — третье серьезное приобретение в центр поля для «Кальяри» летом. Ранее были подписаны хавбеки Марко Рог и Раджа Наингголан.

    Уругваец присоединился к «Бока Хуниорс» в августе 2017 года, когда был приобретен аргентинцами у «Пеньяроля» за 3,4 миллиона евро. В текущем сезоне уругваец провел за «Боку» 19 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

    Нандес является футболистом сборной Уругвая, за которую он сыграл 27 матчей. На ЧМ-2018 Найтан был основным игроком национальной команды. 0

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