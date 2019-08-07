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    Глава «Шальке» отстранен от работы на три месяца

    Футбол Германии Шальке 04 Между тем Скандалы
    Председатель совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис отстранен от работы на три месяца из-за обвинений в расизме.

    Клеменс Теннис
    Клеменс Теннис

    Ранее он заявил, что в Африке нужно построить больше электростанций, дабы местные жители перестали вырубать деревья и заводить детей в темноте. Позже он извинился за свои слова.

    «Шальке» выступил с официальным заявлением по ситуации.

    «Обвинения в расизме, выдвинутые против председателя наблюдательного совета "Шальке" Клеменса Тенниса, были необоснованными. Однако Теннис нарушил клубную политику и принципы недискриминации, что особенно важно, учитывая, что он занимает должность главы наблюдательного совета. Он признал это нарушение на заседании во вторник и еще раз выразил сожаление.

    В связи с этим Клеменс Теннис заявил, что покинет наблюдательный совет и уйдет с поста руководителя клуба на трехмесячный срок, после чего возобновит работу на тех же должностях», — говорится в заявлении на официальном сайте немецкого клуба. 0

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