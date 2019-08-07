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    «Малага» разорвала контракт с Евгением Селезневым

    Малага
    Как сообщает официальный сайт «Малаги», клуб разорвал контракт с украинским форвардом Евгением Селезневым. В сообщении говориться, что все было сделано по обоюдному согласию.

    Евгений Селезнев
    Евгений Селезнев

    В составе «анчоусов» Селезнев начал выступать с января текущего года. По окончанию прошлого сезона футболисту не удалось как следует себя зарекомендовать. В 12 поединках нападающий не смог забить ни одного мяча.

    Ранее игрок защищал цвета турецкого «Акхисар Беледиеспора». В составе клуба он провел 11 матчей, забив 4 гола и отдав 4 голевых передачи.

    В послужном списке Селезнева имеются выступления за донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», «Карабюкспор», «Кубань» и «Днепр». 0

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