«Малага» разорвала контракт с Евгением Селезневым

Как сообщает официальный сайт, клуб разорвал контракт с украинским форвардом. В сообщении говориться, что все было сделано по обоюдному согласию.

В составе «анчоусов» Селезнев начал выступать с января текущего года. По окончанию прошлого сезона футболисту не удалось как следует себя зарекомендовать. В 12 поединках нападающий не смог забить ни одного мяча.

Ранее игрок защищал цвета турецкого «Акхисар Беледиеспора». В составе клуба он провел 11 матчей, забив 4 гола и отдав 4 голевых передачи.

В послужном списке Селезнева имеются выступления за донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», «Карабюкспор», «Кубань» и «Днепр». 0