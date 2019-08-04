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    Григорян: Это худшая игра «Тамбова» за все четыре тура

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    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился впечатлениями после поражения от «Арсенала» (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «Немудрено, что последние 20-25 минут туляки выглядели уставшими. Соперник провел 4 матча за 10 дней, естественно, что они подсели. Преимущество выглядит нормальным.

    Что касается первого тайма, то откровенно сыграли не лучший свой матч. "Арсенал" не выглядел утомленным, они были быстры, использовали свои козыри.

    Прослеживалось преимущество в центре поля. Работа на флангах — крайние полузащитники. Хотя их единственное проникновение в штрафную привело к голу...

    Игра ничейная. Надо признать, что она была худшей в исполнении "Тамбова" за все четыре тура», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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