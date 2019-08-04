Черевченко: Хорошо сыграли в обороне

Игорь Черевченко
globallookpress.com
«В защите все получалось, а у соперника моменты были только со стандартов. Футболисты справлялись с этим. Смысла не было никого менять.
Мы в перерыве разговаривали с игроками по поводу того, что если кто-то будет чувствовать недомогание или какие-то проблемы — вопросов не было. Молчали, делали свою работу.
"Тамбов" забивал в каждом матче до встречи с нами? Скажу про свою команду, у соперников есть свой тренер. Хорошо сыграли в обороне», — сказал Черевченко в эфире канала «Матч Премьер». 0