Шюррле объяснил свое решение перейти в «Спартак»

В интервью немецкому изданию Sport.de полузащитникобъяснил, почему выбрал именно московский. Игрок подписал контракт, срок действия которого истекает в конце этого сезона.

«У меня не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения "Спартака" у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. "Спартак" — это хорошо зарекомендовавший себя клуб с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык, конечно, непростой, но это не препятствие, мне интересно получить новые впечатления», — заявил Шюррле.

Напомним, что по окончанию сезона «Спартак» сможет выкупить футболиста, если руководство клуба посчитает нужным это сделать. Стоимость трансфера составит 8 млн евро. За один сезон, проведенный в составе «красно-белых» Шюррле получит 3 млн евро. 0