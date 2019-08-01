«Атлетико» обыграл сборную звезд МЛС

Мадридскийразгромилв товарищеском матче со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте, отличился Маркос Льоренте. Во втором тайме по голу забили Жоау Фелиш и Диего Коста.

Состав сборной звезд МЛС: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.

В прошлом году звезды МЛС сыграли вничью с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Товарищеский матч Все звезды МЛС — «Атлетико» (Испания) — 0:3 (0:1) Голы: Льоренте, 43 (0:1). Феликс, 85 (0:2). Коста, 90+3 (0:3)

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