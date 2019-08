«Атлетико» обыграл сборную звезд МЛС

Мадридскийразгромилв товарищеском матче со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте, отличился Маркос Льоренте. Во втором тайме по голу забили Жоау Фелиш и Диего Коста.

Состав сборной звезд МЛС: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.

В прошлом году звезды МЛС сыграли вничью с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

FT: The MLS All-Stars fall to @Atleti in Orlando. #MLSAllStars pic.twitter.com/RaGx8hkwzV