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    Алиев: Ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдет «Арсенал»

    Лига Европы Арсенал Тула Футбол России Календарь Лиги Европы
    Нападающий «Нефтчи» Рауф Алиев поделился впечатлениями после победы в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы над тульским «Арсеналом» (3:0).

    Рауф Алиев
    Рауф Алиев

    Его команда по сумме двух встреч победила со счетом 4:0 и вышла в следующую стадию.

    «Не ожидал, что забьем так много. Не так важно, сколько именно забили, главное, что мы прошли в следующий раунд.

    Это стало ответом тем, кто в нас не верил. Ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдет "Арсенал".

    Играли на тот результат, который нас устроит. Все получилось, так как хотели. Мы ждали, что они будут давить с первых минут. Были готовы к этому. Где-то было волнение. Теряли мяч.

    Не будем пока думать о "группе". Впереди новый соперник, которого надо проходить. Если уже сейчас будем думать о групповой стадии, то это нам лишь помешает», — приводит слова Алиева azerisport.com. 0

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