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    Игрок «Краснодара-2» оскорбил соперника по национальному признаку

    Краснодар-2 Енисей ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
    Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников был удалён в матче 5-го тура ФНЛ с «Енисеем» (1:0) за оскорбление защитника красноярцев Шамиля Гасанова по национальному признаку.

    Александр Черников
    Александр Черников

    По информации Sportbox.ru, Черников был удален за то, что назвал Гасанова «чуркой».

    Также он использовал в разговоре нецензурную лексику. Инцидент едва не привел к драке между игроками после завершения матча.

    Главный арбитр Игорь Низовцев сделал в протокол следующую запись об удалении: «Оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры».

    Действия Черникова будут рассмотрены на заседании КДК РФС. Ему грозит дисквалификация на пять матчей.

    Также к нему может применить санкции и «Краснодар» — руководство клуба недовольно случившимся. 0

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