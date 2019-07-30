Игрок «Краснодара-2» оскорбил соперника по национальному признаку

Александр Черников
«Краснодар»
По информации Sportbox.ru, Черников был удален за то, что назвал Гасанова «чуркой».
Также он использовал в разговоре нецензурную лексику. Инцидент едва не привел к драке между игроками после завершения матча.
Главный арбитр Игорь Низовцев сделал в протокол следующую запись об удалении: «Оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры».
Действия Черникова будут рассмотрены на заседании КДК РФС. Ему грозит дисквалификация на пять матчей.
Также к нему может применить санкции и «Краснодар» — руководство клуба недовольно случившимся. 0