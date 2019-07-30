Игрок «Краснодара-2» оскорбил соперника по национальному признаку

Полузащитник «Краснодара-2»был удалён в матче 5-го тура ФНЛ с «Енисеем» (1:0) за оскорбление защитника красноярцевпо национальному признаку.

По информации Sportbox.ru, Черников был удален за то, что назвал Гасанова «чуркой».

Также он использовал в разговоре нецензурную лексику. Инцидент едва не привел к драке между игроками после завершения матча.

Главный арбитр Игорь Низовцев сделал в протокол следующую запись об удалении: «Оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры».

Действия Черникова будут рассмотрены на заседании КДК РФС. Ему грозит дисквалификация на пять матчей.

Также к нему может применить санкции и «Краснодар» — руководство клуба недовольно случившимся. 0