«Енисей» — «Краснодар-2»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче пятого тура ФНЛна выезде обыграл красноярскийсо счетом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал защитник краснодарцев Иван Таранов, который отличился на 88-й минуте.

Отметим, что на 94-й минуте красную карточку получил 19-летний полузащитник гостей Александр Черников.

После этого матча вторая команда «Краснодара» с пятью очками поднялась на 11-е место в турнирной таблицы, «Енисей» (три балла) — 16-й.

Следующую встречу 3 августа красноярцы проведут против «Томи», «Краснодар-2» в этот же день сыграет с «Ротором».