«Енисей» — «Краснодар-2»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
ФК «Енисей»
Автором единственного гола встречи стал защитник краснодарцев Иван Таранов, который отличился на 88-й минуте.
Отметим, что на 94-й минуте красную карточку получил 19-летний полузащитник гостей Александр Черников.
После этого матча вторая команда «Краснодара» с пятью очками поднялась на 11-е место в турнирной таблицы, «Енисей» (три балла) — 16-й.
Следующую встречу 3 августа красноярцы проведут против «Томи», «Краснодар-2» в этот же день сыграет с «Ротором».
Первенство России Олимп — ФНЛ 5-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:0)
Гол: Таранов, 88«Енисей» (Красноярск): Опарин, Рожков, Ганус (Харитонов, 62), Гарбуз, Гасанов, Зотов (Ломакин, 85), Савичев, Комков, Раздорских, Делькин (Долгов, 64), Саркисов (Хубулов, 55)«Краснодар-2»: Адамов, Голубев, Бородин, Мартынов, Ивашин (Таранов, 84), Марков, Сабуа (Сергеев, 59), Черников, Мацукатов (Жигулев, 64), Онугха (Кутовой, 72), Халназаров (Воротников, 61)Предупреждения: Зотов, 5. Халназаров, 6. Марков, 41. Савичев, 45+1. Онугха, 66. Голубев, 70. Мацукатов, 76. Жигулев, 87. Хубулов, 90+2Удаление: Черников, 90+4