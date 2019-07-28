Карпин: Концовка получилась нервная, даже при счете 3:1

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после победы в гостевом матче 3-го тура РПЛ над(3:2).

«Тяжелая игра. Простых в чемпионате России не бывает. Концовка получилась нервная. Даже при счете 3:1.

Понятно, это наша проблема. "Арсенал" нас поддавливал, хотя могли спокойно контролировать игру, но это не получилось.

При разнице в два мяча начинали где-то недобегать, недорабатывать. И "Арсенал" перехватывал инициативу.

Еременко — важный игрок, один из самых важных. Но потом и Шомуродов забил, исполнил, причем не со штрафного, а с игры. Поэтому неправильно говорить, что только Еременко важен», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс» 0