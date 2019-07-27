«Атлетико» разгромил «Реал» благодаря покеру Косты

Диего Коста
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В составе «матрасников» покер оформил Диего Коста, а также по голу забили Анхель Корреа, Жоау Фелиш и Витоло.
В команде Зинедина Зидана голами отметились Начо, Карим Бензема и Адриан де ла Фуэнте.
Кроме того, на 65-й минуте встречи произошла потасовка, по итогам которой Диего Коста и Дани Карвахаль получили красные карточки.
Международный кубок чемпионов
«Реал» — «Атлетико» — 3:7 (0:5)
Голы: Диего Коста, 1 (0:1). Жоау Фелиш, 8 (0:2). Корреа, 19 (0:3). Диего Коста, 28 (0:4). Диего Коста, 45 — с пенальти (0:5). Диего Коста, 51 (0:6). Начо, 60 (1:6). Витоло, 70 (1:7). Бензема, 85 — с пенальти (2:7). де ла Фуэнте, 89 (3:7)«Реал»: Куртуа (Навас, 46), Серхио Рамос (де ла Фуэнте, 62), Начо, Одриосола (Карвахаль, 46), Марселу (Каррера, 62), Модрич (Родригу, 62), Кроос, Иско (Кубо, 62), Йович (Бензема, 30), Винисиус Жуниор (Васкес, 46), Азар (Бэйл, 62)«Атлетико»: Облак, Савич (Фелипе, 66), Триппьер (Исаак, 66), Лоди (Санчес, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Коке (Льоренте, 66), Сауль (Эррера, 66), Диегу Коста, Мората (Корреа, 13. Камельо, 66), Лемар (Санабрия, 66), Жоау Феликс (Витоло, 66)Предупреждения: Иско, 31. Сауль, 65. Начо, 88Удаления: Карвахаль, 65. Диегу Коста, 65