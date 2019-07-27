«Атлетико» разгромил «Реал» благодаря покеру Косты

разгромилв матче Международного кубка чемпионов со счетом 7:3.

В составе «матрасников» покер оформил Диего Коста, а также по голу забили Анхель Корреа, Жоау Фелиш и Витоло.

В команде Зинедина Зидана голами отметились Начо, Карим Бензема и Адриан де ла Фуэнте.

Кроме того, на 65-й минуте встречи произошла потасовка, по итогам которой Диего Коста и Дани Карвахаль получили красные карточки.