Черевченко: «Нефтчи» сыграл здорово, сидел на пятках у наших игроков

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал домашнее поражение от(0:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Много что не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязали с первых минут. Плюс выпала группа игроков.

Фланги не работали, впереди не цеплялись, ударов не было. А как без этого забить? "Нефтчи" здорово сыграл, сидел на пятках у наших игроков.

Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что "перегорели", я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра.

Да, счет 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Хочу поблагодарить болельщиков — поддержка была сумасшедшая, хоть мы их и не порадовали!

"Нефтчи" каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом. В первом тайме мы минут пять не могли выйти со своей половины, сказалось давление соперника.

Мне эта игра напомнила первый тайм с "Динамо". Мы готовились, просматривали игры соперника, но не сложилось», — цитирует специалиста Sport24.ru. 0