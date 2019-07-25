ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван ДейкСезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?
  • 21:55
    • «Арсенал» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Лиги Европы
  • 20:31
    • «Зенит» заинтересован в Наингголане
  • 20:22
    • Сын Хенрика Ларссона может перейти в «Спартак»
  • 17:44
    • «Спартак» отказался от трансфера Перейро
  • 17:32
    • «Арсенал» арендовал Себальоса
    Все новости спорта

    «Арсенал» уступил «Нефтчи» в дебютном матче Лиги Европы

    «Арсенал» Тула — «Нефтчи»: счет матча 0:1, обзор гола

    Лига Европы Арсенал Тула Футбол России Календарь Лиги Европы
    Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от азербайджанского «Нефтчи» (0:1) в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит в компенсированное к первому тайму время. Провалились туляки на левом краю обороны, Жозеф-Монроуз протащил мяч и прострелил низом в штрафную.

    Махмудову не дали нанести удар из убойной позиции, но передача в итоге дошла до Дарио да Силвы, который без помех расстрелял ворота.

    Ответная встреча пройдет 1 августа в Баку.

    Лига Европы. 2-й отборочный раунд
    «Арсенал» (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 0:1 (0:1)
    Гол: Дариу да Силва, 45+1«Арсенал» (Россия): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Банда (Костадинов, 46), Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Лесовой, Тудорие (Луценко, 46)«Нефтчи» (Азербайджан): Агаев, Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк, Мюстивар, Кане, Махмудов (Плателлас, 87), Жозеф-Монрос, Дарио да Силва (Алескеров, 73), АлиевПредупреждения: Кане, 24. Алиев, 36. Махмудов, 68. Булудов, 78. Комбаров, 81. Ткачев, 90+3
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды Якина
  • 23/07/2019 в 11:51
    •
  • Прогноз
  • «Люцерн» — «КИ Клаксвик»
  • 1.78
  • Сегодня в 21:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Люцерн» закончит еврокубковый поход «Клаксвика»
  • «Люцерн» — «КИ Клаксвик». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Вулверхэмптон» не почувствует сопротивления
  • «Вулверхэмптон» — «Крузейдерс». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Способен ли «Прогрес» повторить успех двухлетней давности?
  • «Рейнджерс» — «Прогрес». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарет Бейл Футбол Сюрприз от Бейла. Валлиец неожиданно вышел на поле и забил «Арсеналу»«Реал» по пенальти обыграл «канониров» на Международном кубке чемпионов Вчера в 12:450
  • 18:00
    • Эванс вернулся в «Химки»
  • 17:18
    • Воронин отказался войти в тренерский штаб Хохлова
  • 13:45
    • «Ювентус» отказался продавать защитника в «Зенит»
    Килиан Мбаппе Футбол Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозовКлопп покинет «Ливерпуль», «Интер» остановит «Юве», а Мбаппе побьет трансферный рекорд 23/07/2019 в 18:070
  • Экспресс дня

  • Удачно ли дебютирует тульский «Арсенал» на евроарене?
  • 3.79
    •
  • 21:46
    • Миранда близок к переходу в «Цзянсу Сунин»
  • 21:37
    • Лухвич: Юран постоянно пихал, кричал, какими-то бандитами угрожал
  • 21:25
    • «Монако» может приобрести сына Симеоне
    Пепе Футбол «Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть«Краснодару» не повезло с жеребьевкой в Лиге чемпионов 23/07/2019 в 14:190
  • 13:33
    • «РБ Лейпциг» подписал нападающего «Эвертона»
  • 11:30
    • Сборная России потеряла три позиции в рейтинге ФИФА
  • 10:08
    • «Краснодар» согласовал контракт с хавбеком «Сент-Этьена»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие