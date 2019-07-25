«Арсенал» Тула — «Нефтчи»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
«Арсенал»
Единственный мяч был забит в компенсированное к первому тайму время. Провалились туляки на левом краю обороны, Жозеф-Монроуз протащил мяч и прострелил низом в штрафную.
Махмудову не дали нанести удар из убойной позиции, но передача в итоге дошла до Дарио да Силвы, который без помех расстрелял ворота.
Ответная встреча пройдет 1 августа в Баку.
Лига Европы. 2-й отборочный раунд
«Арсенал» (Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 0:1 (0:1)
Гол: Дариу да Силва, 45+1«Арсенал» (Россия): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Банда (Костадинов, 46), Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Лесовой, Тудорие (Луценко, 46)«Нефтчи» (Азербайджан): Агаев, Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк, Мюстивар, Кане, Махмудов (Плателлас, 87), Жозеф-Монрос, Дарио да Силва (Алескеров, 73), АлиевПредупреждения: Кане, 24. Алиев, 36. Махмудов, 68. Булудов, 78. Комбаров, 81. Ткачев, 90+3