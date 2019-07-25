«Арсенал» Тула — «Нефтчи»: счет матча 0:1, обзор гола

Тульскийпотерпел домашнее поражение от азербайджанского(0:1) в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Единственный мяч был забит в компенсированное к первому тайму время. Провалились туляки на левом краю обороны, Жозеф-Монроуз протащил мяч и прострелил низом в штрафную.

Махмудову не дали нанести удар из убойной позиции, но передача в итоге дошла до Дарио да Силвы, который без помех расстрелял ворота.

Ответная встреча пройдет 1 августа в Баку.