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    Тренер «Нефтчи»: «Арсенал» играет быстро и держит высокий темп

    Лига Европы Арсенал Тула Футбол России Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин поделился ожиданиями перед гостевым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».

    Роберто Бордин
    Роберто Бордин

    «Рад быть здесь. Завтра нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником. Мы посмотрели его матчи в чемпионате России.

    Эта команда играет быстро и держит высокий темп. Могу сказать, что в техническом и физическом плане у нашего соперника есть преимущество», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    О 6-часовой задержке вылета из Баку в Москву, откуда «Нефтчи» приехал в Тулу, итальянский тренер добавил.

    «Можно говорить о том, что это имеет отношение к сегодняшнему дню. Сейчас мы чувствуем небольшую усталость после долгой дороги, ситуацию можно назвать небольшим стрессом.

    Из-за этого изменили время тренировки. Но к завтрашнему дню это все вряд ли имеет отношение. Будем готовиться и, надеюсь, проведем матч хорошо», — сказал он.

    Игра «Арсенал» — «Нефтчи» состоится в Туле в четверг, 25 июля. Начало матча — 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю — 1 августа в Баку. 0

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