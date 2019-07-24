Тренер «Нефтчи»: «Арсенал» играет быстро и держит высокий темп

Главный тренер «Нефтчи»поделился ожиданиями перед гостевым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с тульским

«Рад быть здесь. Завтра нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником. Мы посмотрели его матчи в чемпионате России.

Эта команда играет быстро и держит высокий темп. Могу сказать, что в техническом и физическом плане у нашего соперника есть преимущество», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

О 6-часовой задержке вылета из Баку в Москву, откуда «Нефтчи» приехал в Тулу, итальянский тренер добавил.

«Можно говорить о том, что это имеет отношение к сегодняшнему дню. Сейчас мы чувствуем небольшую усталость после долгой дороги, ситуацию можно назвать небольшим стрессом.

Из-за этого изменили время тренировки. Но к завтрашнему дню это все вряд ли имеет отношение. Будем готовиться и, надеюсь, проведем матч хорошо», — сказал он.

Игра «Арсенал» — «Нефтчи» состоится в Туле в четверг, 25 июля. Начало матча — 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю — 1 августа в Баку. 0