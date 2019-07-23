«Ростов» призвал Егорова обратить внимание на слабое судейство в РПЛ

«Ростов» отреагировал на высказывания главы департамента судейства и инспектирования РФС

Накануне Егоров заявил, что у футболиста «желто-синих» Матиаса Норманна в матче со «Спартаком» были «слабенькие ножки».

«Вчера Александр Анатольевич Егоров дал большую пресс-конференцию, на которой не ответил на главные вопросы о качестве судейства матча "Ростов" — "Спартак".

В итоге о фоле на Чистякове и о неназначенном пенальти в ворота "Спартака" мы узнали только благодаря журналисту, которой уже после пресс-конференции обратил внимание на этот момент. Если бы ответ Егорова прозвучал во время пресс-конференции, акценты и мнения о судействе этой игры поменялись бы кардинально.

Что касается слабых ножек Норманна, то давайте так — пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков "Ростова" будет оценивать главный тренер команды.

Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон», — заявил PR-директор «Ростова» Денис Штанько. 0