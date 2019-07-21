ПСЖ и «Реал» могут совершить громкий обмен

По данным издания The Independent,могут провести обмен с участием. Сообщается, что оба клуба уже ведут переговоры по этому поводу.

Таким образом, эта сделка может осчастливить сразу четыре стороны. И ПСЖ, и «Реал» хотят как можно быстрее решить возникшие проблемы с этими игроками.

«Парижане» собираются продать бразильца, который уже откровенно несчастлив в клубе. «Галактикос» намерены избавиться от Бэйла, на которого они в нынешнем сезоне рассчитывать не будут.

Кроме того, Неймар все же являлся целью мадридской команды, поэтому такая сделка вполне может устроить руководство «сливочных». Валлиец вряд ли будет обижен в плане заработной платы, учитывая финансовые возможности ПСЖ. 0