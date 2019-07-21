Костюков: «Тамбов» хочет обыгрывать всех — не важно, «Зенит», «Спартак» или «Оренбург»

Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков поделился впечатлениями после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче второго тура чемпионата России.

«В эпизоде с голом все сделал Хызыр Аппаев — поборолся за мяч, отдал передачу, а я только замкнул. Мне оставалось забить.

Что Григорян объяснял после матча? Давайте это останется внутри команды. Скажу только, что это традиция — после каждой игры собираться. То, что говорилось, пусть останется внутри.

Пропустила два гола — где-то нехватка концентрации. Будем забирать на теории, чтобы не допускать таких ошибок.

Григорян сказал, что встречи с "Зенитом", "Локо" и "Спартаком" в первых турах скорее пойдут на пользу команде. А я тоже так считаю. Нам вообще без разницы, с кем играть.

На эти команды дополнительно настраиваться не надо. Все понимают, какая ответственность.

Мы хотим обыгрывать всех — каждый соперник одинаков, не важно, "Зенит", "Спартак" или "Оренбург".

Играть домашние игры на другом стадионе — прежде всего, это печально для наших болельщиков, потому что не все могут добраться до Саранска.

Для футболистов клуб делает все возможное для удобства, единственный минус — для болельщиков. Возможно, клуб организует что-то для тамбовских болельщиков», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0