Гацкан выходил на игру со «Спартаком» с мыслью о голе

Полузащитникподелился эмоциями после прощального матча за «Ростов».

Хавбек вышел на поле в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» на 87-й минуте.

«Сейчас только позитивные эмоции, все супер. Спасибо огромное болельщикам, руководству. Я всегда был рад играть за эту команду и отдал ей 11 лет.

Могу только позитивно говорить про "Ростов". Жизнь продолжается, идем вперед и надеемся, что дальше буду в футболе. Конечно, грустинка в голосе есть. Конечно, тяжело ходить в такую игру, но наша профессия — выходить и доказывать, показывать результат.

Мы были достойны выиграть. Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это "Спартак". Выходил с мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, забей я, но ничего.

Позитивно отношусь к системе ВАР. Думаю, это чуть поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть и сразу поставить. Это было бы правильнее. Что касается продолжения карьеры, официально ничего нет. На следующей неделе что-то будет, наверное», — приводит слова Гацкана официальный сайт «Ростова». 0