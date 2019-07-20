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    «Спартак» упустил победу над «Ростовом»

    «Ростов» — «Спартак»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 2-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Шомуродов в контратаке выполнил навесную передачу в штрафную, Ионов принял мяч и пробил, угодив в Максименко.

    Мяч остался у Алексея, он покатил его на Норманна, который прострелил направо, на Байрамяна. Хорена прикрыть не успели, и тот с острого угла вколотил мяч под дальнюю штангу.

    Спустя две минуты в ворота ростовчан был назначен пенальти — Чернов попал Бакаеву по ногам в своей штрафной.

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    Луис Адриано разбежался и сильно пробил в правый нижний угол, а Песьяков заранее прыгнул в другую сторону.

    На 66-й минуте «Спартак» вышел вперед. Не удержали Джикию после навеса Фернандо с углового, и он головой вколотил мяч в левый угол ворот.

    «Ростов» спасся от поражения на первой компенсированной минуте. Рассказов не смог перехватить передачу на Ерёменко, который от линии штрафной красиво прострелил к дальней штанге, где Зуев оторвался от защитника и в подкате спокойно переправил мяч в пустой угол ворот «Спартака».

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    «Ростов», и «Спартак» набрали по четыре очка в двух турах и занимаю второе и третье место в таблице РПЛ соответственно.

    В третьем туре красно-белые сыграют в Саранске с «Тамбовом», а дончане отправятся в Тулу на матч с «Арсеналом».

    РПЛ. 2-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:2 (1:1)
    Голы: Байрамян, 23 (1:0). Луиз Адриану, 26 — с пенальти (1:1). Джикия, 66 (1:2). Зуев, 90+1 (2:2)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Ионов (Гацкан, 87), Норманн, Еременко, Попов (Саплинов, 80), Байрамян (Зуев, 57), Шомуродов«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко (Рассказов, 16), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Фернанду, Бакаев (Ташаев, 87), Луиз Адриану, Понсе (Мелкадзе, 67)Предупреждения: Зуев, 60. Еременко, 63. Мелкадзе, 73. Бакаев, 84. Фернанду, 88
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