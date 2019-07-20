«Ростов» — «Спартак»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Шомуродов в контратаке выполнил навесную передачу в штрафную, Ионов принял мяч и пробил, угодив в Максименко.
Мяч остался у Алексея, он покатил его на Норманна, который прострелил направо, на Байрамяна. Хорена прикрыть не успели, и тот с острого угла вколотил мяч под дальнюю штангу.
Спустя две минуты в ворота ростовчан был назначен пенальти — Чернов попал Бакаеву по ногам в своей штрафной.
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Луис Адриано разбежался и сильно пробил в правый нижний угол, а Песьяков заранее прыгнул в другую сторону.
На 66-й минуте «Спартак» вышел вперед. Не удержали Джикию после навеса Фернандо с углового, и он головой вколотил мяч в левый угол ворот.
«Ростов» спасся от поражения на первой компенсированной минуте. Рассказов не смог перехватить передачу на Ерёменко, который от линии штрафной красиво прострелил к дальней штанге, где Зуев оторвался от защитника и в подкате спокойно переправил мяч в пустой угол ворот «Спартака».
«Ростов», и «Спартак» набрали по четыре очка в двух турах и занимаю второе и третье место в таблице РПЛ соответственно.
В третьем туре красно-белые сыграют в Саранске с «Тамбовом», а дончане отправятся в Тулу на матч с «Арсеналом».