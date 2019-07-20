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    Тульский «Арсенал» удержал победу над «Крыльями Советов»

    «Крылья Советов» — «Арсенал» Тула: счет матча 2:3, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» (3:2) в гостевом матче 2-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Быстрая атака прошла у гостей, Кирилл Комбаров с правого края дошёл до лицевой и прострелил в центр штрафной «Крыльев», а Сергей Ткачёв в касание вогнал мяч в сетку.

    Спустя две минуты «Арсенал» удвоил преимущество. Ткачёв с правого края ворвался в штрафную и сделал перевод на дальнюю штангу, Эванс Кангва подработал мяч и переправил его мимо Рыжикова.

    На 43-й минуте хозяева отквитали один мяч. Самарцы сыграли в отборе, тут же прошёл перевод на правый фланг. Антон вырезал подачу в штрафную, а Александр Соболев сложился и нанёс удар в падении через себя.

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    «Арсенал» восстановил преимущество на 52-й минуте. Горбатенко выполнил подачу с углового, Беляев выиграл борьбу и головой сделал скидку на дальнюю штангу, а Александру Тудорие с нескольких метров послал мяч в сетку.

    «Крылья» вновь сократили отрыв на 56-й минуте Комбаров пробил из угла штрафной — мяч попал в штангу. Но самарцы выиграли борьбу, прошла передача во вратарскую, откуда Тарас Бурлак расстрелял ворота Левашова.

    Отыграться за оставшееся время «Крылья» не сумели и с 3 очками занимают третье место в таблице РПЛ. «АРсенал» с 4 очками на первой строчке.

    РПЛ. 2-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Арсенал» (Тула) — 2:3 (1:2)
    Голы: Ткачев, 22 (0:1). Кангва, 24 (0:2). Соболев, 43 (1:2). Тудорие, 52 (1:3). Бурлак, 56 (2:3)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков (Терехов, 75), Карпов, Бурлак, Д.Комбаров, Гынсарь, Мияйлович, Антон (Радонич, 54), Кабутов, Зиньковский (Канунников, 46), Соболев«Арсенал» (Тула): Левашов, К.Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов, 90+2), Альварес, Кангва (Костадинов, 71), Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Тудорие (Луценко, 64)Предупреждения: Кангва, 55. Мияйлович, 59. Кабутов, 72. Луценко, 82. Альварес, 90+1. Ткачев, 90+5. Григалава, 90+6. Соболев, 90+7
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