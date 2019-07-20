«Крылья Советов» — «Арсенал» Тула: счет матча 2:3, обзор голов

Тульскийодержал победу над самарскими(3:2) в гостевом матче 2-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Быстрая атака прошла у гостей, Кирилл Комбаров с правого края дошёл до лицевой и прострелил в центр штрафной «Крыльев», а Сергей Ткачёв в касание вогнал мяч в сетку.

Спустя две минуты «Арсенал» удвоил преимущество. Ткачёв с правого края ворвался в штрафную и сделал перевод на дальнюю штангу, Эванс Кангва подработал мяч и переправил его мимо Рыжикова.

На 43-й минуте хозяева отквитали один мяч. Самарцы сыграли в отборе, тут же прошёл перевод на правый фланг. Антон вырезал подачу в штрафную, а Александр Соболев сложился и нанёс удар в падении через себя.

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«Арсенал» восстановил преимущество на 52-й минуте. Горбатенко выполнил подачу с углового, Беляев выиграл борьбу и головой сделал скидку на дальнюю штангу, а Александру Тудорие с нескольких метров послал мяч в сетку.

«Крылья» вновь сократили отрыв на 56-й минуте Комбаров пробил из угла штрафной — мяч попал в штангу. Но самарцы выиграли борьбу, прошла передача во вратарскую, откуда Тарас Бурлак расстрелял ворота Левашова.

Отыграться за оставшееся время «Крылья» не сумели и с 3 очками занимают третье место в таблице РПЛ. «АРсенал» с 4 очками на первой строчке.