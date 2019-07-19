«Эвертон» включится в борьбу за Уилфрида Заха

Ливерпульскийсобирается подписать вингера. Футболист также находится в сфере интересов, сообщает Evening Standard.

Известно, что недавно «канониры» уже делали «стекольщикам» предложение по покупке футболиста. При этом «красно-белые» предложили 44,5 млн евро. Однако руководство «Кристал Пэлас» решил не соглашаться на такой вариант.

Скорее всего, что в ближайшее время «Арсенал» предпримет еще одну попытку заполучить Заха.

Прошлый сезон стал для Уилфрида Заха очень результативным. В 34 матчах английской Премьер-лиги он смог оформить 10 ассистов и нанести 10 точных ударов по воротам соперников. 0