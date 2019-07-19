«Нижний Новгород» — «Шинник»: счет матча 1:3, обзор голов

Ярославскийобыграл(3:1) в матче 3-го тура первенства ФНЛ.

Победный мяч в составе ярославцев провел 38-летний форвард Эльдар Низамутдинов, который забил два мяча в трех играх на старте сезона.

Также голами в составе победителей отметились Дмитрий Самойлов и Алексей Пугин.

У хозяев единственный мяч забил Игорь Портнягин.

«Шинник» на старте турнира выиграл три матча из трех и возглавил таблицу ФНЛ. У «Нижнего» 1 очко после трех туров и 15-е место.

В следующем туре 24 июля ярославцы сыграют с «Армавиром», нижегородцы встретятся со «Спартаком-2».