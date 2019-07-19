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    «Шинник» обыграл «Нижний Новгород» и возглавил таблицу ФНЛ

    «Нижний Новгород» — «Шинник»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Ярославский «Шинник» обыграл «Нижний Новгород» (3:1) в матче 3-го тура первенства ФНЛ.

    «Шинник»
    «Шинник»

    Победный мяч в составе ярославцев провел 38-летний форвард Эльдар Низамутдинов, который забил два мяча в трех играх на старте сезона.

    Также голами в составе победителей отметились Дмитрий Самойлов и Алексей Пугин.

    У хозяев единственный мяч забил Игорь Портнягин.

    «Шинник» на старте турнира выиграл три матча из трех и возглавил таблицу ФНЛ. У «Нижнего» 1 очко после трех туров и 15-е место.

    В следующем туре 24 июля ярославцы сыграют с «Армавиром», нижегородцы встретятся со «Спартаком-2».

    Первенство ФНЛ. 3-й тур
    «Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль) — 1:3 (1:2)
    Голы: Самойлов, 3 (0:1). Низамутдинов, 10 (0:2). Портнягин, 13 (1:2). Пугин, 84 (1:3)«Нижний Новгород»: Анисимов, Морозов, Абрамов, Темников (Федорив, 83), Ставпец (Игнатович, 66), Сапета (Салугин, 75), Комолов, Чудин, Сергеев (Максименко, 67), Голышев (Палиенко, 70), Портнягин«Шинник»: Яшин, Первушин, Щербаков, Самойлов (Бакаев, 83), Алейников (Эктов, 78), Дроздов, Олейников (Пухов, 72), Зинков, Кожемякин, Визнович (Самодин, 64), Низамутдинов (Пугин, 62)Предупреждения: Морозов, 29. Яшин, 50. Бакаев, 88. Дроздов, 90+5. Палиенко, 90+5
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